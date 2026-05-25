Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Rentabler Baiducom-Einstieg?
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Baiducom-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 176,71 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,659 Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Papiere wären am 22.05.2026 723,16 USD wert, da der Schlussstand 127,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,68 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.05.26
|NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
18.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
17.05.26
|Ausblick: Baiducom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.at)