Baidu.com Aktie

Baidu.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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Rentabler Baiducom-Einstieg? 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Baiducom-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 176,71 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,659 Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Papiere wären am 22.05.2026 723,16 USD wert, da der Schlussstand 127,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,68 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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