NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen
Am 16.02.2023 wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baiducom-Anteile betrug an diesem Tag 149,01 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,110 Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 13.02.2026 9 194,68 USD wert, da der Schlussstand 137,01 USD betrug. Damit wäre die Investition um 8,05 Prozent gesunken.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Baidu.com Inc.
