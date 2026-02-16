NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen

Am 16.02.2023 wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baiducom-Anteile betrug an diesem Tag 149,01 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,110 Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 13.02.2026 9 194,68 USD wert, da der Schlussstand 137,01 USD betrug. Damit wäre die Investition um 8,05 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at