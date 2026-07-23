Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Ballard Power-Anlage unter der Lupe
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ballard Power-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 552,486 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 712,71 USD wert. Mit einer Performance von +71,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 889,99 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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