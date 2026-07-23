NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ballard Power-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 552,486 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 712,71 USD wert. Mit einer Performance von +71,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 889,99 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at