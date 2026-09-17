NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ballard Power-Anteile bei 2,62 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,168 Ballard Power-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 2,92 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,45 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,45 Prozent vermehrt.

Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at