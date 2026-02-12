Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Ballard Power-Anlage unter der Lupe
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ballard Power-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,08 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 807,692 Ballard Power-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,93 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 086,54 CAD wert. Mit einer Performance von +40,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 885,32 Mio. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
