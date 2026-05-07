Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Ballard Power-Anlage im Blick 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Anteile betrug an diesem Tag 1,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 8 333,333 Ballard Power-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ballard Power-Aktien wären am 06.05.2026 39 833,33 USD wert, da der Schlussstand 4,78 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 298,33 Prozent.

Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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