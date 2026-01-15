Ballard Power Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ballard Power-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,63 USD. Bei einem Ballard Power-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 613,497 Ballard Power-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 687,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,71 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Ballard Power zuletzt 833,48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
