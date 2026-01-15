Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Ballard Power-Anlage? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ballard Power-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,63 USD. Bei einem Ballard Power-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 613,497 Ballard Power-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 687,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,71 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Ballard Power zuletzt 833,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ballard Power Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ballard Power Inc. 2,39 2,27% Ballard Power Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen