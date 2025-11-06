NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Ballard Power-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ballard Power-Anteile an diesem Tag 15,59 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,144 Ballard Power-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 234,12 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 05.11.2025 auf 3,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,59 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Ballard Power eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at