Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Lohnender Ballard Power-Einstieg? 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor einem Jahr verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Ballard Power-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 72,464 Ballard Power-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 6,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 439,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +339,13 Prozent.

Ballard Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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