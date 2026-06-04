Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Lohnender Ballard Power-Einstieg?
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Ballard Power-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 72,464 Ballard Power-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 6,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 439,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +339,13 Prozent.
Ballard Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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