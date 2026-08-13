NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ballard Power-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ballard Power-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,138 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Ballard Power-Papiere wären am 12.08.2026 173,28 USD wert, da der Schlussstand 2,62 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 82,67 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Ballard Power belief sich zuletzt auf 787,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at