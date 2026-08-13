Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Rentabler Ballard Power-Einstieg?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ballard Power-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,138 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Ballard Power-Papiere wären am 12.08.2026 173,28 USD wert, da der Schlussstand 2,62 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 82,67 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Ballard Power belief sich zuletzt auf 787,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|Ballard Power-Aktie fällt: Enttäuschende Zahlen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Ballard Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ballard Power Inc.
|2,26
|0,18%