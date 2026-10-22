Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Rentables Ballard Power-Investment? 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ballard Power-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,58 CAD. Hätte ein Anleger 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 2 183,406 Ballard Power-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Ballard Power-Aktien wären am 21.10.2026 4 694,32 CAD wert, da der Schlussstand 2,15 CAD betrug. Damit hätte sich die Investition um 53,06 Prozent vermindert.

Am Markt war Ballard Power jüngst 745,17 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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