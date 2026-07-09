NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ballard Power gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,08 USD. Bei einem Ballard Power-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 450,980 Ballard Power-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ballard Power-Aktie auf 3,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 916,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,83 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Ballard Power belief sich zuletzt auf 990,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at