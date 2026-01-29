Ballard Power Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 29.01.2021 wurden Ballard Power-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,927 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 2,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 92,45 Prozent.
Der Marktwert von Ballard Power betrug jüngst 777,55 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
