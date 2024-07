NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Ballard Power-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,48 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 223,214 Ballard Power-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ballard Power-Papiers auf 3,07 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 685,27 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,47 Prozent vermindert.

Ballard Power erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 945,56 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at