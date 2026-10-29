Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Lukrativer Ballard Power-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet
Am 29.10.2023 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,41 CAD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CAD in die Ballard Power-Aktie investierten, hätten nun 22,676 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,27 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,47 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,53 Prozent eingebüßt.
Ballard Power wurde am Markt mit 798,00 Mio. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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