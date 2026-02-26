NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ballard Power-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Ballard Power-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Anteile betrug an diesem Tag 35,60 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,090 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 2,98 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,71 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 91,63 Prozent gleich.

Am Markt war Ballard Power jüngst 882,64 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at