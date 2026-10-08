Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Langfristige Investition 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Ballard Power-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Ballard Power-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,01 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in die Ballard Power-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,879 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Ballard Power-Aktien wären am 07.10.2026 16,81 CAD wert, da der Schlussstand 2,86 CAD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,19 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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