Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Profitabler Ballard Power-Einstieg?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht
Am 18.06.2021 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ballard Power-Anteile an diesem Tag bei 16,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ballard Power-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 590,667 Ballard Power-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 2 457,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 75,43 Prozent eingebüßt.
Ballard Power war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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