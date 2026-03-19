Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Rentable Ballard Power-Investition? 19.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ballard Power eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ballard Power-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ballard Power-Anteile bei 6,83 CAD. Bei einem Ballard Power-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 146,413 Ballard Power-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.03.2026 522,69 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,57 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,73 Prozent verringert.

Insgesamt war Ballard Power zuletzt 1,08 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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