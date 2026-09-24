Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Profitabler Ballard Power-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr bedeutet
Am 24.09.2025 wurden Ballard Power-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Ballard Power-Papiers betrug an diesem Tag 4,14 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, hätte er nun 241,546 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 3,07 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 741,55 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,85 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Ballard Power eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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