NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banner-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Banner-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Banner-Anteile an diesem Tag 42,15 USD wert. Bei einem Banner-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,725 Banner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 63,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 500,83 USD wert. Damit wäre die Investition 50,08 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Banner bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at