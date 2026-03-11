NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Banner-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Banner-Papier an diesem Tag 42,08 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,376 Banner-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Banner-Anteile wären am 10.03.2026 140,49 USD wert, da der Schlussstand 59,12 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,49 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at