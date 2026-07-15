NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Banner-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,147 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 69,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 148,27 USD entspricht einer Performance von +48,27 Prozent.

Der Marktwert von Banner betrug jüngst 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at