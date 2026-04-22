Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Banner-Einstieg? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Banner-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 22.04.2023 wurden Banner-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,983 Banner-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 63,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,62 Prozent vermehrt.

Banner wurde am Markt mit 2,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banner Corp.

mehr Nachrichten