Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Rentabler Banner-Einstieg?
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 22.04.2023 wurden Banner-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,983 Banner-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 63,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,62 Prozent vermehrt.
Banner wurde am Markt mit 2,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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