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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Banner-Investment im Blick 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Banner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Banner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Banner-Anteile bei 55,60 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Banner-Aktie investierten, hätten nun 1,799 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 66,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,43 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Banner eine Börsenbewertung in Höhe von 2,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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