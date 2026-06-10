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WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

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Performance im Blick 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Banner-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,778 Banner-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 031,40 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 09.06.2026 auf 65,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,14 Prozent zugenommen.

Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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