NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banner gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Banner-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,84 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Banner-Aktie investierten, hätten nun 2,281 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (64,39 USD), wäre die Investition nun 146,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 46,88 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Banner bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at