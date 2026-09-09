NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banner eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Banner-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 43,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 229,043 Banner-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 69,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 014,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at