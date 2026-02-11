NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Banner-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banner-Papier bei 36,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Banner-Papier investiert hätte, befänden sich nun 273,448 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 823,35 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 10.02.2026 auf 65,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 78,23 Prozent vermehrt.

Banner war somit zuletzt am Markt 2,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at