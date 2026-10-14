Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Banner-Anlage im Blick
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banner-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Banner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Banner-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,319 Banner-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 153,45 USD, da sich der Wert einer Banner-Aktie am 13.10.2026 auf 66,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,34 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Banner eine Börsenbewertung in Höhe von 2,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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