Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Lukrativer Banner-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Banner-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Banner-Anteile bei 43,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,291 Banner-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 67,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,77 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 153,77 USD entspricht einer Performance von +53,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Banner bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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