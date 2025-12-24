Banner Aktie

Banner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Banner-Performance im Blick 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.12.2024 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 147,995 Banner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banner-Anteile wären am 23.12.2025 9 655,17 USD wert, da der Schlussstand 65,24 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 3,45 Prozent gleich.

Banner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banner Corp.mehr Nachrichten