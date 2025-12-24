Banner Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor einem Jahr gekostet
Am 24.12.2024 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 147,995 Banner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banner-Anteile wären am 23.12.2025 9 655,17 USD wert, da der Schlussstand 65,24 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 3,45 Prozent gleich.
Banner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
