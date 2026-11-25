Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
|Rentable Banner-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor einem Jahr verdient
Banner-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Banner-Anteile an diesem Tag bei 64,69 USD. Bei einem Banner-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,458 Banner-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 69,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 081,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,16 Prozent erhöht.
Der Banner-Wert an der Börse wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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