NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Banner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.09.2021 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Banner-Anteile betrug an diesem Tag 51,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Banner-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,947 Banner-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,41 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 15.09.2026 auf 72,13 USD belief. Mit einer Performance von +40,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Banner eine Börsenbewertung in Höhe von 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at