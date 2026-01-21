Banner Aktie

WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088

Profitable Banner-Anlage? 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Banner eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Banner-Papier statt. Diesen Tag beendete das Banner-Papier bei 70,67 USD. Bei einem Banner-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,503 Banner-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.01.2026 9 081,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,18 Prozent vermindert.

Am Markt war Banner jüngst 2,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

