21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Banner-Papier statt. Diesen Tag beendete das Banner-Papier bei 70,67 USD. Bei einem Banner-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,503 Banner-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.01.2026 9 081,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,18 Prozent vermindert.
Am Markt war Banner jüngst 2,21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
