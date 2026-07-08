NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Banner von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Banner-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Banner-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,26 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 146,499 Banner-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 67,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 863,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at