NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Barrett Business Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,272 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 32,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234,26 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Barrett Business Services betrug jüngst 795,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at