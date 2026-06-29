NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Barrett Business Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.06.2016 wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Barrett Business Services-Aktie an diesem Tag bei 9,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Barrett Business Services-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,145 Barrett Business Services-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.06.2026 3 683,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,06 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 268,34 Prozent.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 885,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at