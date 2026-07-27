NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,69 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 935,235 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 39,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 170,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 271,71 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 972,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at