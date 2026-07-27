Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Langfristige Anlage
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,69 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hat, hat nun 935,235 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 39,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 170,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 271,71 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 972,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barrett Business Services Inc.
|35,00
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwach -- DAX deutlich höher -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.