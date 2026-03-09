Barrett Business Services Aktie

Barrett Business Services

WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

Profitabler Barrett Business Services-Einstieg? 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Barrett Business Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Barrett Business Services-Anteile an diesem Tag bei 9,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,953 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 28,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 317,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 217,31 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 730,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

