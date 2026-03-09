NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Barrett Business Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Barrett Business Services-Anteile an diesem Tag bei 9,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,953 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 28,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 317,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 217,31 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services bezifferte sich zuletzt auf 730,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at