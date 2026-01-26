NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Barrett Business Services-Anteile bei 24,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, befänden sich nun 4,136 Barrett Business Services-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,21 USD, da sich der Wert einer Barrett Business Services-Aktie am 23.01.2026 auf 37,53 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 155,21 USD, was einer positiven Performance von 55,21 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Barrett Business Services betrug jüngst 964,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

