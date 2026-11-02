NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 23,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 42,101 Barrett Business Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 369,54 USD, da sich der Wert einer Barrett Business Services-Aktie am 30.10.2026 auf 32,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,95 Prozent vermehrt.

Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 789,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at