NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Barrett Business Services-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Barrett Business Services-Papier an diesem Tag bei 18,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Barrett Business Services-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,385 Barrett Business Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 33,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,59 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 179,59 USD entspricht einer Performance von +79,59 Prozent.

Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich zuletzt auf 806,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at