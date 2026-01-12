NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Barrett Business Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Barrett Business Services-Anteile bei 10,12 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, befänden sich nun 98,790 Barrett Business Services-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 773,77 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 09.01.2026 auf 38,20 USD belief. Mit einer Performance von +277,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 978,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at