Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Langfristige Investition
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Barrett Business Services-Papier an diesem Tag bei 6,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, befänden sich nun 148,093 Barrett Business Services-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (29,58 USD), wäre das Investment nun 4 380,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 338,06 Prozent gleich.
Am Markt war Barrett Business Services jüngst 747,84 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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