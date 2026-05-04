Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Profitable Barrett Business Services-Anlage?
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug an diesem Tag 7,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Barrett Business Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 289,491 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 515,80 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 01.05.2026 auf 31,42 USD belief. Damit wäre die Investition 305,16 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich zuletzt auf 770,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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