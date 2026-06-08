NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barrett Business Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 23,646 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 780,33 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Papiers am 05.06.2026 auf 33,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,97 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Barrett Business Services eine Marktkapitalisierung von 812,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at