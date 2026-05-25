Barrett Business Services Aktie

Barrett Business Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

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Hochrechnung 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Barrett Business Services gewesen.

Barrett Business Services-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 541,932 Barrett Business Services-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 17 081,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,82 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Barrett Business Services eine Marktkapitalisierung von 773,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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