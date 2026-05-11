Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Lukratives Barrett Business Services-Investment?
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Barrett Business Services-Anteile bei 40,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,472 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,84 USD, da sich der Wert einer Barrett Business Services-Aktie am 08.05.2026 auf 29,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,16 Prozent.
Barrett Business Services wurde am Markt mit 734,72 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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