NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barrett Business Services-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.07.2025 wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, befänden sich nun 231,642 Barrett Business Services-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 8 781,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,91 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 12,18 Prozent gleich.

Am Markt war Barrett Business Services jüngst 930,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at